Предпринимателям придется сменить портящие вид города вывески — Хабаровское МинЖКХ
Новые законы, которые примут в рамках проекта «Городская среда», изменят зону ответственности предпринимателей за территорию.
Новые законы, которые примут в рамках проекта «Городская среда», изменят зону ответственности предпринимателей за территорию.
Хабаровск, 4 апреля, AmurMedia.
Новые правила благоустройства дворовых территорий увеличат зону ответственности предпринимателей в Хабаровском крае за прилегающую к торговой точке территорию. Кроме того, жильцы получат возможность обращаться в надзорные органы с жалобами на вывески, портящие вид улицы, сообщил корр. ИА AmurMedia министр
Ранее агентство сообщало, что закон, предусматривающий наказание за нарушения правил благоустройства дворовых территорий, примут в регионе до 1 ноября.
Как рассказал на брифинге по началу очередного этапа реализации проекта «Городская среда» министр ЖКХ Дарий Тюрин, обсуждение определенных позиций нормативных актов о правилах благоустройства и ужесточении наказания за неисполнение данных правил начнется в июне.
— Многие моменты волнуют, в первую очередь, коммерческую структуру, у которой увеличится зона ответственности. Так, если жильцы обратятся в надзорные органы с жалобой, что вывеска на фасаде нарушает общую эстетику дворовой территории, то предпринимателю придется ее заменить. Я знаком со случаями из московской практики, когда правила благоустройства территории регламентировали даже высоту букв наименования магазина, — рассказал высокопоставленный чиновник.
Кроме этого, изменения коснутся уборки прилегающей к магазину или киоску территории.
— Снег, наледь, листья, сосульки, — все этим придется заниматься предпринимателю. Другое дело, что ему придется оформлять официально на себя эту землю. Спорных моментов хватает, и их надо обсуждать, — пояснил Дарий Тюрин.
Активные обсуждения будущих нормативных актов начнутся уже в июне. По словам министра ЖКХ, итогом дискуссий должны будут стать взаимовыгодные решения, которые устроят все стороны.