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11:03 (мск), источник: AmurMedia.ru

Предпринимателям придется сменить портящие вид города вывески — Хабаровское МинЖКХ

Новые законы, которые примут в рамках проекта «Городская среда», изменят зону ответственности предпринимателей за территорию.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 4 апреля, AmurMedia.

Новые правила благоустройства дворовых территорий увеличат зону ответственности предпринимателей в Хабаровском крае за прилегающую к торговой точке территорию. Кроме того, жильцы получат возможность обращаться в надзорные органы с жалобами на вывески, портящие вид улицы, сообщил корр. ИА AmurMedia министр жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Дарий Тюрин.

Ранее агентство сообщало, что закон, предусматривающий наказание за нарушения правил благоустройства дворовых территорий, примут в регионе до 1 ноября.

Как рассказал на брифинге по началу очередного этапа реализации проекта «Городская среда» министр ЖКХ Дарий Тюрин, обсуждение определенных позиций нормативных актов о правилах благоустройства и ужесточении наказания за неисполнение данных правил начнется в июне.

— Многие моменты волнуют, в первую очередь, коммерческую структуру, у которой увеличится зона ответственности. Так, если жильцы обратятся в надзорные органы с жалобой, что вывеска на фасаде нарушает общую эстетику дворовой территории, то предпринимателю придется ее заменить. Я знаком со случаями из московской практики, когда правила благоустройства территории регламентировали даже высоту букв наименования магазина, — рассказал высокопоставленный чиновник.

Кроме этого, изменения коснутся уборки прилегающей к магазину или киоску территории.

— Снег, наледь, листья, сосульки, — все этим придется заниматься предпринимателю. Другое дело, что ему придется оформлять официально на себя эту землю. Спорных моментов хватает, и их надо обсуждать, — пояснил Дарий Тюрин.

Активные обсуждения будущих нормативных актов начнутся уже в июне. По словам министра ЖКХ, итогом дискуссий должны будут стать взаимовыгодные решения, которые устроят все стороны.

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