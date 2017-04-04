Вторую ВПП откроют в аэропорту Кольцово перед ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Вторая взлетно-посадочная полоса будет открыта в международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге перед проведением матчей ЧМ-2018. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«В Кольцово состоялось отраслевое совещание, посвященное подготовке транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018 по футболу. К концу 2017 года в екатеринбургском аэропорту планируется ввести в строй после реконструкции вторую взлетно-посадочную полосу, которая увеличит пропускную способность аэродрома до 28 взлетно-посадочных операций в час (фактически аэропорт сможет принимать и выпускать воздушные суда каждые две минуты), и двадцать дополнительных мест стоянки воздушных судов», — сказали там, не уточнив подробностей.

В пресс-службе отметили, что к ЧМ-2018 Кольцово сможет одновременно разместить на перроне 70 самолетов. «В рамках подготовки к мероприятию аэропорт ведет работу по четырем основным направлениям: это подготовка необходимой инфраструктуры, оборудования, персонала, а также оптимизация производственных процессов. При проектной мощности пассажирского терминала в 8,5 млн человек в год он фактически был готов к обслуживанию чемпионата с самого начала», — приводит пресс-служба слова руководителя проекта по подготовке к ЧМ-2018 УК «Аэропорты Регионов» Владимира Куликова.