Строительство моста в уссурийской Кроуновке начнется в июле

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, прохождение государственной экспертизы проектной документации и проверка достоверности сметной стоимости займет три месяца. После этого может быть начато строительство.

«Строительные работы планируется начать в июле. Длина нового мостового перехода с подходами составит 850 метров, самого моста — 121,2 метра. Ширина моста составит восемь метров, включая тротуар шириной 2,25 метра», — уточнили в департаменте.

Напомним, по поручению Губернатора Приморья в крае разработана программа по строительству, реконструкции и капитальному ремонту мостов. В нее уже включены 139 сооружений, которые будут обновлены по степени приоритетности и изношенности.

В настоящее время проезд через реку Кроуновка осуществляется по двум временным переправам. Капитальная конструкция была повреждена во время тайфуна «Гони».