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11:26 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Три новые школы пообещали построить власти Краснодара в Московском микрорайоне

Закрыть проблему нехватки объектов социальной инфраструктуры во всем городе мэр столицы Кубани намерен в течение трех лет.

Источник: KrasnodarMedia.su

Краснодар, 4 апреля, KrasnodarMedia.

На совещании при губернаторе Краснодарского края мэр Краснодара Евгений Первышов озвучил планы мэрии по строительству трех школ в Московском микрорайоне города — на улицах Героя Аверкиева и имени Байбакова, а также в ЖК «Губернском». Новые образовательные учреждения позволят с комфортом учиться всем юным жителям проблемной территории. Также новые школы появятся на Хуторе Ленина, в районе Западного обхода по улице Красных Партизан, на улице Марины Цветаевой в ЖК «Казанском». Вопрос с отставанием в социальной инфраструктуре в столице Кубани градоначальник пообещал решить к концу 2019 года, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара. Тем не менее, в нескольких районах города сложилась катастрофическая ситуация со школами. Переполненные школы являются едва ли не главной проблемой Кубани и Краснодара — в частности в 2016 году учеников стало на 33 тысячи больше, чем в прошлом.

Строительство общеобразовательных учреждений стало одной из основных тем совещания, которое провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В работе встречи в режиме видеоконференции принял участие глава города Евгений Первышов.

Участники совещания обсудили положение дел в Краснодаре, где вопрос нехватки образовательных учреждений стоит очень остро.

«Вениамин Кондратьев поинтересовался, сколько необходимо мест в школах в одном из самых проблемных микрорайонов города — Московском. Как сообщил Евгений Первышов, чтобы закрыть потребность в общеобразовательных учреждениях, в микрорайоне появятся три новые школы — одна уже возводится в ЖК «Губернский», вторая будет построена по ул. им. Героя Аверкиева, 32, третья — по ул. им. Байбакова, 17.

Как прозвучало на совещании, новый корпус, аналогичный сданному в школе № 66, планируется построить и на территории 81-ой школы. Для этого администрации города предстоит найти надежного застройщика — с целью последующего выкупа за счет средств федеральной целевой программы.

— В течение трех лет за счет участия в федеральных программах, при поддержке администрации края, участия инвесторов, для нас, безусловно, является приоритетом выполнение поставленной задачи — наверстать отставание в социальной инфраструктуре. Темпы строительства набраны достаточно серьезные и снижать их мы не намерены, — сказал Евгений Первышов, — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Напомним, ранее ИА KrasnodarMedia сообщало, что в переполненные школы являются едва ли не главной проблемой Кубани и Краснодара — в частности в 2016 году учеников стало на 33 тысячи больше, чем в прошлом. За десять лет в регионе прибавилось 98 тысяч детей, а введено всего 12 тысяч новых школьных мест — за это время в крае было построено только 20 школ и шесть пристроек, давших эти новые места.

Остро стоит проблема с детскими садами и школами на Гидрострое. С учетом строящихся и уже введенных в эксплуатацию домов численность жителей может увеличиться на 40 тысяч человек. Имеющейся социальной инфраструктуры в районе не хватает.

Напомним, горожане активно протестуют против градостроительной политики властей. В сети уже третий месяц на сайте change.org. идет сбор подписей под петицией в адрес Владимира Путина от краснодарцев — ее на сегодня подписали уже более 14 тысяч человек.

В комментариях под петицией люди возмущаются бездействием властей и недальновидной градостроительной политикой городской администрации Краснодара.

Жители микрорайонов «Московский», «Восточно-Кругликовский», «Панорама», «Молодежный», «Солнечный», «Почтовый», «Петра Метальникова» и многих других микрорайонов Краснодара, неоднократно составляли петиции, писали коллективные письма и обращения во множество инстанций муниципального, краевого и федерального уровней.

В основном, ситуацию пытаются решить полумерами — быстровозводимыми пристройками, переуплотнением школ.

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