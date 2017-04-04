Стал известен самый дорогой город Башкирии по стоимости молока

В марте литр цельного пастеризованного молока стоил в башкирской столице в среднем 47,44 рубля. В феврале оно обходилось уфимцам на 38 копеек дешевле. Такие данные выборочного наблюдения приводит Башкортостанстат.

На условном втором месте — Сибай, жители которого платили в марте за литр цельного пастеризованного молока в среднем 45,79 рубля.

Выгоднее всего покупать молоко в городах республики, например, в Нефтекамске. В марте оно стоило здесь 43,28 рубля за литр. Жителям Стерлитамака оно обходилось на 34 копейки дороже — 43,62 рубля за литр.

По информации статистиков, в целом по Башкортостану средняя цена на пастеризованное молоко 2,5 — 3,2 процента жирности достигла в марте текущего года 45,85 рубля. Удорожание за месяц составило 44 копейки.