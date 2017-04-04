С июня «Нордавиа» планирует запустить рейсы Архангельск — Калининград

С 1 июня авиакомпания «Нордавиа» планирует запустить рейсы Архангельск — Калининград. Полёты будут выполнять один раз в неделю, по четвергам.

На маршрут выпустят Boeing B 373−500, рассчитанный на 132 пассажира. «Полётная программа запланирована до 31 августа», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе «Храброво».

Из Архангельска в областной центр самолёт будет прибывать в 19:55, вылет из аэропорта — в 20:45.

Расписание рейсов сезона «Лето-2017» опубликовано на официальном сайте «Храброво». Получить информацию также можно в справочной аэропорта по телефонам: +7 (4012) 610−610, (4012) 300−300.