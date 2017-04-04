Кредиторская задолженность Нижнего Новгорода за март сократилась на 175,8 млн. рублей. Как сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин на оперативном совещании при главе горадминистрации 3 апреля, по состоянию на 1 апреля она равна 481,1 млн. рублей.

При этом с 1 января 2017 года кредиторка сократилась на 871,7 млн. рублей. По плану полностью погасить кредиторскую задолженность 2016 года муниципалитет сможет до 1 октября текущего года.

Ранее сообщалось, что более 630 млн. рублей из бюджета Нижнего Новгорода в 2016 году было израсходовано неэффективно.