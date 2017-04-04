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13:29 (мск), источник: Actualitati.md

Инспекция труда проведет проверки в 800 компаниях

Апрельский месяц начнется с проверок инспекций труда, планируется провести контроль в 800 компаниях.

Источник: Actualitati.md

Проверки начнутся с 1 апреля, и продолжаться вплоть до 30 июня включительно. Инспекция труда планирует проконтролировать 800 компаний. На официальном сайте государственной инспекции труда вы найдете списки предприятий, в которых будет проведен контроль.

Согласно закону, при проведении контроля будут обращать внимание на соблюдение следующих условий:

— заключение трудовых договоров труда.

— предоставление режима труда и отдыха работникам в соответствии с законом.

— своевременная выплата зарплат.

— обеспечение безопасного рабочего места.

— предоставление отпусков.

— предоставление хорошо оборудованного рабочего места для людей с ограниченными возможностями.

Отметим, что в прошлом году проверкам подверглись 892 компании.

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