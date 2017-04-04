Инспекция труда проведет проверки в 800 компаниях
Апрельский месяц начнется с проверок инспекций труда, планируется провести контроль в 800 компаниях.
Апрельский месяц начнется с проверок инспекций труда, планируется провести контроль в 800 компаниях.
Проверки начнутся с 1 апреля, и продолжаться вплоть до 30 июня включительно. Инспекция труда планирует проконтролировать 800 компаний. На официальном сайте государственной инспекции труда вы найдете списки предприятий, в которых будет проведен контроль.
Согласно закону, при проведении контроля будут обращать внимание на соблюдение следующих условий:
— заключение трудовых договоров труда.
— предоставление режима труда и отдыха работникам в соответствии с законом.
— своевременная выплата зарплат.
— обеспечение безопасного рабочего места.
— предоставление отпусков.
— предоставление хорошо оборудованного рабочего места для людей с ограниченными возможностями.
Отметим, что в прошлом году проверкам подверглись 892 компании.