Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
СМИ: в Москве убит глава управления МВД
Три заблуждения о яйцах в детском меню
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
СМИ: женщина пыталась предупредить угрозу взрывов в СПб
"Не траур": Макаревич не отменил концерт в СПб
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Евросоюз грозит отказаться от «Евровидения» из-за Киева – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
9В тени стены
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9Индуистский Новый год
11:32 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии оценили стоимость продуктовой корзины

УФА, 4 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкортостанстат опубликовал средние потребительские цены на отдельные виды социально значимых продуктов в республике в марте 2017 года.

Согласно данным выборочного мониторинга, килограмм говядины, кроме бескостного мяса, обошелся жителям региона почти в 298 рублей. Свинины — в 234 рубля, баранины — в 349 рублей. Мороженые и охлажденные куры стоили в среднем 126 рублей за килограмм.

Килограмм мороженой, неразделанной рыбы можно было приобрести в марте за 128 рублей. Сливочное и подсолнечное масло — за 485 и 98 рублей, соответственно.

Стоимость цельного пастеризованного молока 2,5−3,2 процента жирности составила в Башкортостане почти 46 рублей за литр, цельного стерилизованного — 62 рубля.

Десяток куриных яиц стоил в марте в среднем 55 рублей. Килограмм сахара-песка — почти 41 рубль, черного байхового чая — 679 рублей, соли — 9 рублей.

По данным статистиков, средняя цена на муку в марте составила около 30 рублей за килограмм, хлеба — 43 рубля, вермишели — 46 рублей.

Самой дорогой крупой в потребительской корзине традиционно является гречневая — около 61 рубля за килограмм. На втором месте — рис. Его средняя цена по республике — 50 рублей за килограмм. На третьем месте — пшено — почти 26 рублей за кило.

Что касается цен на овощи и фрукты, то дороже всего из продуктовой корзины обошлись жителям Башкортостана яблоки — 73 рубля за килограмм. Стоимость овощей значительно дешевле. Так, средняя цена на морковь составила в марте 25 рублей, репчатый лук и картофель — 23 рубля, свежая белокочанная капуста — 17 рублей за килограмм.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14 человек
В причастности к теракту в метро заподозрили уроженца Киргизии
Украина ответила на письмо организаторов «Евровидения»
Путину доложили о задержании главы Удмуртии
Восемь человек объявлены в розыск после нападения в Астрахани
Трамп передал зарплату за квартал Национальной парковой службе
Вопрос о перевозке тела Евтушенко решался на уровне президентов
Спорт
«Спартак» сохранил шестиочковое преимущество в таблице РФПЛ В Российской футбольной премьер-лиге стартовала заключительная треть турнирной дистанции
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь