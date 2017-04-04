В Башкирии оценили стоимость продуктовой корзины

Согласно данным выборочного мониторинга, килограмм говядины, кроме бескостного мяса, обошелся жителям региона почти в 298 рублей. Свинины — в 234 рубля, баранины — в 349 рублей. Мороженые и охлажденные куры стоили в среднем 126 рублей за килограмм.

Килограмм мороженой, неразделанной рыбы можно было приобрести в марте за 128 рублей. Сливочное и подсолнечное масло — за 485 и 98 рублей, соответственно.

Стоимость цельного пастеризованного молока 2,5−3,2 процента жирности составила в Башкортостане почти 46 рублей за литр, цельного стерилизованного — 62 рубля.

Десяток куриных яиц стоил в марте в среднем 55 рублей. Килограмм сахара-песка — почти 41 рубль, черного байхового чая — 679 рублей, соли — 9 рублей.

По данным статистиков, средняя цена на муку в марте составила около 30 рублей за килограмм, хлеба — 43 рубля, вермишели — 46 рублей.

Самой дорогой крупой в потребительской корзине традиционно является гречневая — около 61 рубля за килограмм. На втором месте — рис. Его средняя цена по республике — 50 рублей за килограмм. На третьем месте — пшено — почти 26 рублей за кило.

Что касается цен на овощи и фрукты, то дороже всего из продуктовой корзины обошлись жителям Башкортостана яблоки — 73 рубля за килограмм. Стоимость овощей значительно дешевле. Так, средняя цена на морковь составила в марте 25 рублей, репчатый лук и картофель — 23 рубля, свежая белокочанная капуста — 17 рублей за килограмм.