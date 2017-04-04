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11:16 (мск), источник: АиФ Калининград

Янтарный комбинат на аукционе продал камней на 86,8 млн рублей

Покупатели увеличили цену некоторых лотов более чем в два раза.

Источник: Аргументы и факты

Калининградский янтарный комбинат на очередном аукционе реализовал более 4,6 тонн янтаря, заработав более 86,8 млн рублей. Участие в аукционе приняли 22 компании, сообщает пресс-служба предприятия.

«Всего на аукцион было выставлено 50 лотов общим весом 9 тонн 460 кг, из которых 24 лота — янтарь поделочный ручной сортировки, 23 лота — янтарь ситовой сортировки и 3 лота — янтарь в годовом добычном срезе всех фракций», — сообщили на комбинате.

Отметим, что предполагалось, что покупатели могут снизить стартовую цену до 20%. Но стоимость некоторых лотов была увеличена покупателями более чем на 60%. Напомним, что первый аукцион по продаже янтаря состоялся в Калининградской области в октябре 2015 года.

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