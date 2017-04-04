Беларусь лидирует по поставкам горючего в Украину

Так, из Беларуси было импортировано топлива на 285 тыс. долл., из РФ — на 158 тыс. долл., из Греции — на 47 тыс. долл., из других стран — на 91 тыс. долл.

При этом на экспорт из Украины за два месяца текущего года было поставлено 30 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму 17 млн долл.

Напомним, по данным Госстата, розничные продажи бензина в Киеве в феврале снизились на 12,6%.

Вместе с тем, по словам генерального директора сети АЗС WOG Сергея Корецкого, нефтетрейдеры не заинтересованы в росте цен на бензин, потому что это приводит к снижению покупательной способности и сокращения объемов нефтяного рынка.