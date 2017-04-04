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11:37 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Рейсы в Калининград, Турцию и Болгарию полетят из аэропорта Витебска

Регулярный авиарейс этим летом впервые свяжет Калининград и Витебск, сообщили корреспонденту sb.by в пресс-службе авиакомпании Белавиа.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Первый самолет в российский город на берегу Балтийского моря отправится из Витебска 9 июня. Рейсы организуют по пятницам и воскресеньям, полет продлится чуть более часа. Билет в одну сторону будет стоить от 63 евро, в обе стороны — около 120 евро. Перевозить пассажиров будут самые маленькие воздушные суда в парке Белавиа — Bombardier CRJ-200 LR, в которых предусмотрено 50 мест эконом-класса.

— Ориентировочно в мае из Витебска возобновятся и чартерные рейсы в турецкую Анталию и болгарский Бургас, — добавили в пресс-службе. — Начало полетов, а также их частота будут зависеть от загрузки судов. Мы здесь выступаем только как перевозчик, продажей билетов занимаются туристические фирмы. В прошлые годы вылеты происходили примерно раз в 10 дней.

Витебский аэропорт Восточный получил статус международного в 1996 году. Воздушная гавань имеет сертификат Международной организации гражданской авиации ИКАО и категорию IV В — разрешение на эксплуатацию аэродрома в ограниченных метеорологических условиях. Поэтому сегодня из Восточного можно летать в любую точку мира и при практически любой погоде.

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