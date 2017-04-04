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11:30 (мск), источник: УНИАН

Нацкомиссия приостановит введение абонплаты за газ — официальное решение примут 10 апреля

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приостановит действие своего решения о введение абонплаты за газ, сообщила пресс-служба регулятора.

Источник: УНИАН

«На открытое заседание комиссии… 10 апреля 2017 года выносится вопрос о приостановлении и внесении изменений в некоторые постановления НКРЭКУ в сфере природного газа с целью недопущения повышения общего счета для населения», — говорится в сообщении.

НКРЭКУ обещает доработать свое решение и провести дополнительные консультации с Кабмином относительно увеличения субсидий на услуги по транспортировке и распределению газа.

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Также регулятор планирует предоставить населению с наименьшим объемом потребления дополнительный период для адаптации и «перенести введение отдельной платы для этой категории потребителей до принятия решения по снижению тарифов на тепловую энергию».

В Нацкомиссии также напомнили, что абонплата вводилась с учетом опыта стран ЕС и согласовано с органами исполнительной власти.

Как сообщал УНИАН, 28 марта НКРЭКУ приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе для населения.

Согласно этому решению, с 1 апреля тариф на газ будет состоять из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 грн за 1 куб. м) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая абонплата). Последняя будет рассчитываться, исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя.

По словам заместителя начальника Департамента по энергоэффективности и энергосбережению «Нафтогаза» Алексея Хабатюка, в результате данного решения абонплата для тех потребителей, которые имеют только газовую плиту (без газового котла) и счетчик G 1,6, вырастет в среднем в 1−4 раза, а для собственников газовых плит без счетчика — увеличится в среднем в 5−8 раз.

Согласно оценкам директора аналитико-исследовательского центра «Институт города» и эксперта по вопросам тарифной политики в секторе ЖКХ Александра Сергиенко, новая методика расчета тарифов позволит облгазам дополнительно зарабатывать около 7,7 млрд грн в год.

После этого 3 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к руководителю НКРЭКУ Дмитрию Вовку с просьбой пересмотреть принятое ранее решение о введении абонентской платы за газ.

Президент Петр Порошенко также требует, чтобы действие постановления о введении абонплаты на газ было приостановлено.

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