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12:07 (мск), источник: ТАСС

Четверть микрофинансовых компаний ушли с сибирского рынка в 2016 году

Тенденция во многом связано с работой Банка России по выявлению недобросовестных игроков.

Источник: Reuters

НОВОСИБИРСК, 4 апреля. /ТАСС/. Число микрофинансовых организаций (МФО) в Сибири сократилось за 2016 год на 25%. При этом регион продолжает занимать второе место по России по количеству таких компаний, сообщил в пресс-центре ТАСС заместитель начальника Сибирского главного управления Банка России Сергей Жаботинский.

«Количество микрофинансовых организаций в Сибири снизилось за 2016 год на 25% — до 424. Но СФО занимает второе место по России после Центрального федерального округа по количеству таких компаний — их доля составляет 17%. Снижение числа МФО во многом связано с работой Банка России по выявлению недобросовестных игроков», — сказал Жаботинский.

По его словам, в Сибири со статусом микрофинансовой компании (МФК) или микрокредитной компании (МКК) до сих пор не определились 33 участника рынка (8%), хотя должны были сделать это до конца марта 2017 года.

«Стать МФК может только организация с капиталом не менее 70 млн рублей, и контроль со стороны Банка России даст таким компаниям больше свободы в работе с потребителями — они смогут выдавать физлицам до 1 млн рублей и привлекать инвестиции от населения до 1,5 млн рублей», — отметил он.

Также на число участников рынка, по словам Жаботинского, повлияли ограничения по начислению процентов по займам, вступившие в силу с 1 января 2017 года (проценты не могут превышать сумму займа более чем в три раза, сумму непогашенной задолженности — более чем в два раза).

Выдача микрозаймов выросла в 1,6 раза.

По данным Жаботинского, микрофинансовые организации выдали жителям сибирских регионов в 2016 году 2,3 млн микрозаймов — в 1,6 раз больше, чем в 2015 году. Статистика говорит о том, что люди начали брать микрозаймы чаще, но на меньшие суммы.

«По итогам 2016 года объем договоров микрозайма в Сибири составил более 2,3 млн на общую сумму 16,5 млрд рублей, что в 1,6 раз больше по сравнению с 2015 годом. Всего в России в прошлом году было заключено более 13 млн договоров, на 51% больше, чем в 2015 году, на сумму 141 млрд рублей. Это говорит об общей тенденцию к росту объемов микрофинансирования. Объем договоров вырос, но суммы займов уменьшились», — сказал Жаботинский.

По его словам, на рынке также наблюдается рост задолженности — в Сибири по итогам 2016 года сумма основного долга по микрозаймам составила порядка 7,4 млрд рублей (на 22% больше, чем в 2015 году), по России — 85,4 млрд рублей (рост на 37%).

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