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11:53 (мск), источник: NewsKo

Более 50% пермских автобусов оснащены валидаторами

Как сообщают в администрации города Перми, по состоянию на 1 апреля 2017 года к электронной системе учёта пассажиропотока было подключено 411 автобусов. Это больше половины всех автобусов Перми.

Источник: NewsKo

Валидаторами оснащены автобусы 30-ти маршрутов. В скором времени планируется подключение ещё двух маршрутов — № 6 и № 54.

На сегодняшний день перевозчики подключили большую часть автобусных маршрутов: и те, у кого не было валидаторов, и те, кто уже давно установил свою систему электронного учёта пассажиропотока.

В процессе подключения находится и МУП «Пермгорэлектротранс», которое установило систему на автобусном маршруте № 62 и планирует внедрить ее на трамваях и троллейбусах.

«Не подключилась к системе лишь группа перевозчиков, не желающих, по-видимому, предоставлять в департамент дорог и транспорта объективные данные о количестве перевезённых пассажиров льготных категорий. Однако перевозчикам для получения субсидий необходимо будет исполнять договор, заключенный с департаментом дорог и транспорта, и всё-таки оборудовать подвижной состав работоспособной системой», — отметил Илья Денисов, начальник городского департамента дорог и транспорта.

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