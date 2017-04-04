Более 50% пермских автобусов оснащены валидаторами

Валидаторами оснащены автобусы 30-ти маршрутов. В скором времени планируется подключение ещё двух маршрутов — № 6 и № 54.

На сегодняшний день перевозчики подключили большую часть автобусных маршрутов: и те, у кого не было валидаторов, и те, кто уже давно установил свою систему электронного учёта пассажиропотока.

В процессе подключения находится и МУП «Пермгорэлектротранс», которое установило систему на автобусном маршруте № 62 и планирует внедрить ее на трамваях и троллейбусах.