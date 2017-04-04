Более 50% пермских автобусов оснащены валидаторами
Как сообщают в администрации города Перми, по состоянию на 1 апреля 2017 года к электронной системе учёта пассажиропотока было подключено 411 автобусов. Это больше половины всех автобусов Перми.
Как сообщают в администрации города Перми, по состоянию на 1 апреля 2017 года к электронной системе учёта пассажиропотока было подключено 411 автобусов. Это больше половины всех автобусов Перми.
Валидаторами оснащены автобусы 30-ти маршрутов. В скором времени планируется подключение ещё двух маршрутов — № 6 и № 54.
На сегодняшний день перевозчики подключили большую часть автобусных маршрутов: и те, у кого не было валидаторов, и те, кто уже давно установил свою систему электронного учёта пассажиропотока.
В процессе подключения находится и МУП «Пермгорэлектротранс», которое установило систему на автобусном маршруте № 62 и планирует внедрить ее на трамваях и троллейбусах.
«Не подключилась к системе лишь группа перевозчиков, не желающих,