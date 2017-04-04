В ЗКО полиция закупает роскошные служебные авто за 17 и 10 млн тенге

Прием заявок начался 3 апреля и продлится до 3 мая.

Издание отмечает, что техспецификация к автомобилю удивила — как на таком автомобиле можно бороться с преступностью, непонятно.

Итак, полицейское начальство за 17 миллионов тенге хочет приобрести седан класса F, с задним приводом, объемом двигателя 3,8 литра, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, мощность 294 л.с., максимальной скоростью — 240 км/ч.

Заложенные в техспецификации опции полностью повторяют описание автомобиля KIA QUORIS в максимальной комплектации. Это самый большой и самый дорогой автомобиль в модельном ряду южно-корейской марки, отмечает издание.

В максимальной комплектации для удобства пассажиров, сидящих на заднем сидении, предлагается мультимедийная система премиум-класса, раздельный климат-контроль и электро регулировки задних кресел.

Впрочем, это не единственный автомобиль, который приобретает ДВД ЗКО.

Еще один лот на покупки служебного автомобиля также был опубликован 3 апреля — по этому лоту полиция намерена приобрести внедорожник за 10,2 миллиона тенге, пишет издание.

По заявленным описаниям стражи порядка хотят приобрести среднеразмерный внедорожник объемом двигателя 2,3 л, мощностью не менее 180 л.с., максимальная скорость — 190 км/ч.

Под эти опции и по такой цене подходит внедорожник KIA Sorento. Причем странно, что в техспецификации тендерных документов ДВД ЗКО, среди прочих опций указало, чтобы в автомобиле были крепления для детского кресла, отмечает издание.