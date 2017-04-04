Китайцы испытали тяжелый вертолет ливнем

Во время испытаний в конце марта текущего года интенсивность ливня составила 0,7 миллиметра за шесть минут. При таком дожде AC313 взлетел, выполнил серию пролетов на скоростях вплоть до максимальной на высотах от 200 до 500 метров и приземлился. Испытания признаны успешными.

Разработка любой авиационной техники предполагает проведение различных испытаний, подтверждающих способность новых машин летать в самых разных условиях. Испытания полетом в условиях сильного ливня являются одним из этапов сертификационных испытаний. По их итогам машина получает полный допуск к полетам.

Новый китайский вертолет разработан на базе тяжелого транспортного вертолета Z-8, который, в свою очередь, является лицензионной копией французского SA 321 Super Frelon 1960-х годов разработки. Новая машина максимальной взлетной массой 13 тонн способна развивать скорость до 336 километров в час.

AC313 может выполнять полеты на высоте до пяти тысяч метров и является вторым в мире вертолетом (после американского S-70C Black Hawk), способным работать в условиях Тибетского нагорья (средняя высота — 4,8 тысячи метров). AC313 рассчитан на перевозку до 27 пассажиров или четырех тонн грузов в салоне, или до пяти тонн — на внешней подвеске.

Между тем, AVIC занимается разработкой нового тяжелого вертолета AHL. В этом проекте также принимает участие холдинг «Вертолеты России». Максимальная взлетная масса AHL составит 38,2 тонны. Вертолет сможет выполнять полеты на скорости до 300 километров в час на расстояние до 630 километров. Предельная высота полета AHL составит 5,7 тысячи метров.

Василий Сычёв