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12:04 (мск), источник: Nakanune.ru

Налог на прибыль организаций в Свердловской области вырос на пять миллиардов рублей

В Свердловской области в первом квартале этого года налог на прибыль организаций вырос на пять миллиардов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

«Стабильная экономическая ситуация в Свердловской области, а также адресная работа с налогоплательщиками, которая ведется в регионе по поручению губернатора Евгения Куйвашева, позволяют увеличить прогноз по доходам областного бюджета. Налог на прибыль организаций в первом квартале составил 19,2 млрд руб.», — сообщили в департаменте.

Как уточнила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, рост перечислений обусловлен положительными результатами работы в прошлом году как крупных, так и средних предприятий, в связи с обеспеченностью госконтрактами, экспортной востребованностью отдельных видов металлургической продукции, а также уплатой авансовых платежей кредитными организациями. Кроме того, в этом году в 3,5 раза снизился возврат переплат по налогу, что может говорить о стабильной работе уральских предприятий.

На заседании комитета по бюджету, финансам и налогам заксобрания Свердловской области, где рассматривался вопрос внесения изменений в закон о бюджете на 2017 год и плановый период, Галина Кулаченко отметила, что «такая динамика дает нам надежду выйти в текущем году еще на одну корректировку бюджета в сторону его увеличения».

Напомним, прогноз доходов областного бюджета в ближайшее время предлагается увеличить на 6,9 млрд руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы — на 2,4 млрд, безвозмездные поступления — на 4,5 млрд руб. Расходы бюджета увеличатся на 9,3 млрд, в том числе 2,4 млрд руб. приходится на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Свердловской области.

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