Air Astana начнёт летать в Варшаву, Токио и Нью-Йорк к 2020 году
В 2019 году Air Astana планирует открыть рейсы из Астаны в Сингапур и Токио, а в 2020 году — в Шанхай и
В 2019 году Air Astana планирует открыть рейсы из Астаны в Сингапур и Токио, а в 2020 году — в Шанхай и
«Наши отечественные авиакомпании расширяют географию полётов. С июня 2017 года авиакомпаня Air Astana открывает рейсы из Астаны в
Женис Касымбек отметил, что министерство проводит работа по расширению географии полётов из казахстанских аэропортов. Он рассказал об открытии семи новых международных авиарейсов — из Астаны — в Амстердам, из Алматы — в Сиань,
«Принимая во внимание растущую потребность в авиаперевозках между Казахстаном и Европейскими странами, учитывая проведение международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, а также развитие международного финансового центра “Астана”, в скором времени иностранные перевозчики откроют новые направления в Европу», — добавил он.
Женис Касымбек имел в виду запуск рейса польской LOT Polish Airlines, которая с 8 мая начнёт перелёты из Астаны в Варшаву с частотой четыре раза в неделю; крупный
Новые направления «Актау — Сочи» и «Актау — Батуми» освоила авиакомпания SCAT. Рейсы запланированы дважды в неделю на регулярной основе до сентября этого года.
22 августа 2016 года Президент Казахстана совершил рабочий визит в Варшаву. В ходе специально созванной