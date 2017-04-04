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12:05 (мск), источник: Informburo.kz

Air Astana начнёт летать в Варшаву, Токио и Нью-Йорк к 2020 году

В 2019 году Air Astana планирует открыть рейсы из Астаны в Сингапур и Токио, а в 2020 году — в Шанхай и Нью-Йорк, сообщил на своей странице в Facebook министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Женис Касымбек.

Источник: Informburo.kz

«Наши отечественные авиакомпании расширяют географию полётов. С июня 2017 года авиакомпаня Air Astana открывает рейсы из Астаны в Улан-Батор, а авиакомпания “SCAT” — из Астаны в Ереван. В 2019 году Air Astana планирует открыть рейсы из Астаны в Сингапур и Токио, в 2020 году — в Шанхай и Нью-Йорк. Также авиакомпания Air Astana планирует увеличить частоту выполнения рейсов по некоторым международным маршрутам», — сообщил министр.

Женис Касымбек отметил, что министерство проводит работа по расширению географии полётов из казахстанских аэропортов. Он рассказал об открытии семи новых международных авиарейсов — из Астаны — в Амстердам, из Алматы — в Сиань, Шарм-Эль-Шейх и Тегеран, из Актау — в Батуми и Сочи, из Шымкента — в Стамбул.

«Принимая во внимание растущую потребность в авиаперевозках между Казахстаном и Европейскими странами, учитывая проведение международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, а также развитие международного финансового центра “Астана”, в скором времени иностранные перевозчики откроют новые направления в Европу», — добавил он.

Женис Касымбек имел в виду запуск рейса польской LOT Polish Airlines, которая с 8 мая начнёт перелёты из Астаны в Варшаву с частотой четыре раза в неделю; крупный лоукоуст-перевозчик Wizz Air, который с 1 июня будет летать из Астаны в Будапешт; финскую авиакомпанию FinnAir, планирующую с 19 июня два раза в неделю летать из Астаны в Хельсинки. Кроме этого развиваются авиаперевозки в восточном направлении. С июня три раза в неделю по маршруту Астана — Пекин будут летать самолёты Air China, отметил глава ведомства.

Новые направления «Актау — Сочи» и «Актау — Батуми» освоила авиакомпания SCAT. Рейсы запланированы дважды в неделю на регулярной основе до сентября этого года.

22 августа 2016 года Президент Казахстана совершил рабочий визит в Варшаву. В ходе специально созванной пресс-конференции Нурсултан Назарбаев сообщил, что с 2017 года планируется введение безвизового режима между Казахстаном и Польшей, а также рассматривается возможность налаживания прямого авиасообщения.

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