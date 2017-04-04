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12:04 (мск), источник: Profinance.kz

Предприятия РК задолжали зарплат на 943 млн тенге

По состоянию на 1 апреля 2017 года государственными инспекторами труда в 437 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 7,7 тыс. работниками на сумму 943 млн тенге, сообщает kursiv.kz.

Источник: Reuters

Руководителям данных предприятий было выдано 388 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 49 млн тенге. В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 5 тыс. работников. Им выплачено 654 млн тенге.

Работа по погашению оставшейся задолженности по заработной плате продолжается. В целом, за истекший период текущего года государственными инспекторами труда проведено 1 549 проверок, выявлено 1,8 тыс. различных нарушений трудового законодательства РК и наложено штрафов на сумму 65,6 млн тенге.

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