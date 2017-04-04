Предприятия РК задолжали зарплат на 943 млн тенге

Руководителям данных предприятий было выдано 388 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 49 млн тенге. В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 5 тыс. работников. Им выплачено 654 млн тенге.

Работа по погашению оставшейся задолженности по заработной плате продолжается. В целом, за истекший период текущего года государственными инспекторами труда проведено 1 549 проверок, выявлено 1,8 тыс. различных нарушений трудового законодательства РК и наложено штрафов на сумму 65,6 млн тенге.