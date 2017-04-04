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13:56 (мск), источник: НТА-Приволжье

Суд обязал снести признанный самовольной постройкой магазин в Дзержинске Нижегородской области

Ответчику запрещена дальнейшая реконструкция пристроенного нежилого здания со строительством пристроя для размещения магазина.

Суд обязал снести признанный самовольной постройкой магазин в Дзержинске Нижегородской области. Как сообщает объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области, при рассмотрении дела было установлено, что проектная документация на реконструкцию пристроенного нежилого здания со строительством пристроя для размещения магазина не соответствует Правилам землепользования и застройки г. о.г. Дзержинск. В связи с этим при наличии оснований для отказа органом местного самоуправления разрешение на строительство было выдано незаконно.

Кроме того, ответчиком в нарушение разрешения на строительство при реконструкции пристроенного нежилого здания со строительством пристроя для размещения магазина были допущены отступления от проектной документации по площади постройки здания, по этажности здания, по общей площади здания, по строительному объему здания.

Решением Дзержинского городского суда от 4 апреля 2017 года исковые требования прокурора Дзержинска удовлетворены. Разрешение на реконструкцию пристроенного нежилого здания со строительством пристроя для размещения магазина признано незаконным; реконструируемый объект — самовольной постройкой.

Ответчику запрещена дальнейшая реконструкция пристроенного нежилого здания со строительством пристроя для размещения магазина.

На него также возложены обязанности по сносу (демонтажу) выполненных строительных конструкций в пределах первого, второго и третьего этажей, а также освобождению самовольно занятого земельного участка.

Кроме того, с ответчика в пользу экспертного учреждения взысканы расходы на проведение судебной экспертизы в размере 136 тыс.рублей.

Решение в законную силу не вступило.

Как сообщалось ранее, более сотни зданий в Нижнем Новгороде планируется проверить на предмет самовольной постройки.

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