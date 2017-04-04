Операторы сотовой связи ответили на критику генпрокурора РК

Как известно, глава надзорного органа ранее обратился к сотовым операторам по кражам телефонов, предупредив, что их бизнес может стать «непопулярным».

Кроме этого, министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов обратил внимание на то, что у многих владельцев телефонов одинаковые IMEI-коды и операторам выгодно работать с такими устройствами. Директор по корпоративным коммуникациям ТОО «КаР-Тел» (бренд Beeline) Алексей Бендзь, отвечая на запрос Tengrinews.kz, сообщил, что компания готова к сотрудничеству с правоохранительными органами по профилактике краж телефонов.

«Мы услышали обращение генерального прокурора. Мы открыты, готовы к сотрудничеству. В ближайшее время состоится встреча сотовых операторов, регулятора, представителей прокуратуры, где будет все это обсуждаться. Мы увидели, что есть нехватка информации, мы готовы все предоставить. Под эгидой профилактики воровства телефонов создается база данных IMEI-кодов. Разрабатывается регламент работы с этой базой. Сейчас это в активном процессе. Когда обратился генпрокурор, он как раз интересовался, когда этот вопрос будет решен. Здесь неправильно его адресовать операторам. Необходимо, чтобы была большая межведомственная рабочая группа, где будут представители операторов мобильной связи, регулятора, правоохранительных органов», — сказал Алексей Бендзь.

Руководитель службы внешних коммуникаций ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (бренды Tele2 и Altel) Олжас Бибанов, отвечая на запрос Tengrinews.kz, рассказал, что сейчас операторы связи совместно с регулятором и представителями правоохранительных органов обсуждают вопрос о выработке стратегии и регистрации IMEI-кодов на совместной рабочей группе.

«Выработанный совместный документ уже прошел экспертную стадию, дорабатывается и ждет утверждения. В документ включено несколько решений проблемы с воровством мобильных устройств», — отметил Бибанов.

Что касается одинаковых IMEI-кодов, про которые говорил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов, Бибанов отмечает, что эта проблема гораздо глубже и обширнее, чем может показаться на первый взгляд, и существует эта проблема со времен начала работы сотовой связи.

«Суть проблемы в том, что идентичные IMEI-коды могут быть присвоены десяткам тысяч телефонных аппаратов. И при блокировке ворованного телефона с таким кодом мы автоматически заблокируем работу всех устройств. А это значит, что абоненты не смогут использовать свои законно приобретенные абонентские устройства в наших сетях. Что влечет в первую очередь недовольство действиями оператора, влечет убытки и может сделать наш бизнес непопулярным. Важно также отметить, что наличие IMEI-кода не является обязательным требованием к абонентскому устройству, как, скажем, MAC-адрес у компьютера. IMEI-код распространяется по инициативе GSM-ассоциации среди производителей устройств, при этом производители не обязаны его приобретать. Поэтому остается открытым вопрос о том, какие меры необходимо предпринимать по тем устройствам, которые не имеют IMEI», — пояснил Бибанов.

По словам Бибанова, оператор считает оптимальными все решения, которые гарантируют нормальное функционирование законно приобретенных устройств абонентами.

«Из мировой практики — самым распространенным способом борьбы с кражами абонентских устройств сотовой связи является создание единой базы данных абонентских устройств, которые были похищены. Так называемый “черный список”. В том или ином виде он имеется у каждого оператора, и сейчас мы создаем уже объединенную базу данных операторов. После введения в работу этой базы данных гражданам не придется обращаться к каждому оператору для блокирования абонентского устройства в его сети, достаточно будет обратиться в органы внутренних дел, и уже полицейские будут самостоятельно добавлять IMEI-код абонентского устройства в эту базу данных. Информация с централизованной базы данных будет направляться каждому оператору, и операторы будут обязаны заблокировать работу абонентского устройства в своих сетях. Мы видим, что это решение может быть успешно применено и в нашей стране», — заключил Бибанов.

Калмуханбет Касымов также заявлял, что сейчас решение проблемы одинаковых IMEI-кодов найдено: дается четыре номера и таким образом идентифицируется каждый телефон. В АО «Kcell» (бренды Kcell, Activ), отвечая на запрос Tengrinews.kz, прокомментировали эту информацию.

«В начале 2017 года МИК РК была создана рабочая группа из представителей уполномоченных органов и организаций и сотовых операторов для разработки правил регистрации абонентских устройств подвижной сети и выработки соответствующих технических и организационных решений. В ходе работы рабочей группы предлагались различные варианты практической реализации поправок в закон “О связи”, касающихся создания базы IMEI-кодов, обсуждался международный опыт. Проект приказа министра информации и коммуникаций Республики Казахстан “Об утверждении правил регистрации абонентских устройств подвижной сети” все еще находится в стадии разработки и согласования. Насколько нам известно, упомянутое в указанной вами статье решение в виде выдачи номера из четырех чисел с целью идентификации никем из рабочей группы не предлагалось и не обсуждалось», — пояснила руководитель отдела коммуникаций АО «Kcell» Наталья Еськова.

По словам Еськовой, в результате совместной работы всех участников рабочей группы были выработаны предложения, которые легли в основу предварительного проекта Правил регистрации абонентских устройств.

«Мы считаем, что процесс создания единой базы IMEI-кодов должен состоять из нескольких этапов, и на реализацию каждого из них необходимо выделить достаточно времени. В первую очередь, должен быть создан единый “черный список” IMEI-кодов. Меры, направленные на сокращение ввоза контрафактных устройств, должны быть предприняты на более позднем этапе. Регистрация и блокировка абонентских устройств по IMEI-коду в масштабе всей страны является сложным вопросом. Возникают вопросы по блокировке абонентских устройств с идентичными номерами, по которым вопрос до сих пор остается открытым. В первую очередь должна быть обеспечена защита личных данных абонентов», — добавила Еськова.

В апреле 2016 года на сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК сообщалось, что в Казахстане в случае хищения мобильного телефона работа устройства будет блокирована по IMEI-коду. Меморандум о взаимодействии территориальных подразделений МВД и операторов сотовой связи по блокированию ворованных мобильных телефонов был подписан в апреле этого года. Согласно этому меморандуму, операторы мобильной связи по требованию правоохранительных органов в 2016 году заблокировали более 15 тысяч телефонов.

В июне 2016 года министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов объяснил, что не все телефоны можно блокировать по IMEI-коду.

«Если сейчас у кого-то совершается кража сотового телефона, мы отключаем IMEI, и он отключается у 50−100 человек с таким же кодом», — пояснил тогда Касымов. Он добавил, что для того, чтобы блокировать украденные мобильные телефоны по IMEI-коду, нужно запретить ввоз контрафактной продукции.

«Поэтому с 2009 года мы боремся с этим, не знаем, как быть, — резюмировал он. На презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» в Мажилисе Парламента РК в сентябре 2016 года заместитель председателя КНБ Марат Колкобаев рассказал, что для предотвращения использования в сетях мобильной связи и ввоза в Казахстан абонентских устройств с одинаковыми IMEI-кодами в этот закон также вносятся поправки, направленные на создание единой базы IMEI-кодов всех устройств, функционирующих и ввозимых на территорию страны, а также введение их регистрации для соотнесения с абонентскими номерами пользователей.