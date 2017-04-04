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12:49 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Автостраховщики предлагают повысить стоимость ОСАГО в Челябинске

Между тем, коэффициент в столице Южного Урала и сейчас самый высокий по России.

Повышение территориального коэффициента стоимости ОСАГО в 2−6 раз необходимо провести в 10 российских городах. При этом в ряде регионов этот коэффициент можно снизить, об этом рассказал в своей презентации исполнительный директор РСА (Российского союза автостраховщиков) Евгений Уфимцев на конференции, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на ТАСС.

В число десяти городов, где предлагается увеличить коэффициент, входит и Челябинск. По расчетам союза, территориальный коэффициент нужно увеличить в Челябинске и Мурманске в 2−2,26 раза, в Иваново — в 2,94−3,38 раза, в Ростове-на-Дону- в 2,77−3,23 раза, в Краснодаре — в 2,47 — 3,02 раза, в Уфе — в 1,72−2,02 раза, в Ульяновске — в 2,78−3,58 раза, в Казани — в 2,06−2,3 раза и в Нижнем Новгороде- в 2,26−2,68 раза.

А сильнее всего нужно, по мнению страховщиков, поднять коэффициент в Волгограде: по разным подсчетам — от 4,41 до 6,5 раза, тогда случае максимального повышения стоимость страховки в Волгограде вырастет с 5,353 тыс. руб. до 34,797 тыс. руб.

Но также автостраховщики считают, что в Москве нынешний коэффициент 2 — можно уменьшить до 1,77−1,96, в Горно-Алтайске показатель 1,3 можно снизить до 1,12−1,24.

Напомним, коэффициент территории — один из основных параметров, влияющих на стоимость ОСАГО. Для расчета окончательной стоимости ОСАГО он умножается на базовый тариф, который установлен Центробанком в коридоре 3432−4118 руб. (всего в ОСАГО восемь коэффициентов). Территориальный коэффициент ОСАГО также определяется Банком России, максимальный сейчас установлен в Челябинске и Мурманске (2,1), минимальный — в Крыму и Севастополе (0,6).

При этом, стоимость страховки разная по городам области. В некоторых из них сумма может быть меньше в 2 раза.

Территориальные коэффициенты Челябинской области:

  • Златоуст, Миасс 1,4.
  • Копейск 1,6.
  • Магнитогорск 1,8.
  • Сатка, Чебаркуль 1,2.
  • Челябинск 2,1.

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