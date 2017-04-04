Предприниматели Башкирии соберутся на годовое общее собрание

Основные вопросы повестки дня: утверждение отчета о деятельности АОП РБ за июль 2016 — март 2017 года и основных направлений деятельности АОП РБ на 2017 год, выборы председателя Совета АОП РБ на 2017−2020 годы, утверждение изменений в состав Совета АОП РБ.

К участию в собрании приглашены представители органов государственной власти и управления, муниципальных администраций, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, предприниматели, представители СМИ.

Для участия необходима предварительная регистрация, сообщили в пресс-службе АОП РБ.

Контактные телефоны: (347) 243−38−37, 264−62−90. Электронная почта: aoprb@mail.ru.