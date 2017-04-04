Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
Продукты, которые помогут предотвратить депрессию
"Оставил портфель и ушел": очевидцы о взрыве в метро Петербурга
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: жительница Петербурга пыталась предупредить об угрозе взрыва
"Не траур": Макаревич не отменил концерт в СПб
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Евросоюз грозит отказаться от «Евровидения» из-за Киева – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
17Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
9Индуистский Новый год
9В тени стены
10Последствия циклона «Дебби»
12:38 (мск), источник: ИА Башинформ

Предприниматели Башкирии соберутся на годовое общее собрание

УФА, 4 апр 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В среду, 12 апреля, в конференц-зале Министерства промышленности и инновационной политики Башкортостана (Уфа, ул. К. Маркса, 3) состоится годовое общее собрание Ассоциации организаций предпринимательства республики. На нем будут обсуждаться вопросы развития и поддержки малого и среднего бизнеса в регионе на 2017 год, можно будет получить другую актуальную информацию в сфере предпринимательства.

Основные вопросы повестки дня: утверждение отчета о деятельности АОП РБ за июль 2016 — март 2017 года и основных направлений деятельности АОП РБ на 2017 год, выборы председателя Совета АОП РБ на 2017−2020 годы, утверждение изменений в состав Совета АОП РБ.

К участию в собрании приглашены представители органов государственной власти и управления, муниципальных администраций, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, предприниматели, представители СМИ.

Для участия необходима предварительная регистрация, сообщили в пресс-службе АОП РБ.

Контактные телефоны: (347) 243−38−37, 264−62−90. Электронная почта: aoprb@mail.ru.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14 человек
В причастности к теракту в метро заподозрили уроженца Киргизии
Украина ответила на письмо организаторов «Евровидения»
Путин отправил в отставку Соловьева в связи с утратой доверия
Восемь человек объявлены в розыск после нападения в Астрахани
Путин подписал закон о присоединение РФ к Монреальской конвенции
Плющенко будет тренировать олимпийскую чемпионку Сотникову
Спорт
«Спартак» сохранил шестиочковое преимущество в таблице РФПЛ В Российской футбольной премьер-лиге стартовала заключительная треть турнирной дистанции
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
В Петербурге начнут строить площадки для выгула собак
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: рецепт профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь