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13:23 (мск), источник: Actualitati.md

Центральный банк Европы представил новые купюры евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) вводит новую банкноту номиналом в 50 евро. В новой версии валютного средства будут инновационные меры безопасности для защиты от подделки.

Источник: Actualitati.md

Уже сегодня, 4 апреля 2017 года новые купюры в 50 евро, войдут в обращение. Основные цвета останутся прежними — оранжевый и коричневый, но вводится водяной знак в виде героини древнегреческой мифологии — Европы.

Если наклонить купюру и присмотреться внимательно, то можно заметить что в левом нижнем углу будет меняться цвет — с синего на темно-зеленый. Также изменилась надпись евро, которая выполнена и на кириллице, в связи с присоединением к Евросоюзу Болгарии и Румынии в 2007 году.

Отметим, что банкноты сделали удобными и для лиц с ограниченными возможностями. Так, были созданы специальные знаки для людей с нарушениями зрения, чтобы они могли различать номиналы.

Новая версия евро будет прочнее своих предыдущих собратьев, будут изображены различные архитектурные стили европейской истории. На этом центральный банк не останавливается, и планирует выпуск новых купюр номиналом 100 и 200 евро. В общей сложности было напечатано 6,5 млн. новых банкнот, старые купюры продолжат использоваться, однако будут выводиться из оборота естественным путем, за счет износа.

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