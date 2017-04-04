В Екатеринбурге банкротят старейший завод «Уралхиммаш»

Заявление в суд подал завод «Сателлит», который находится в Башкирии и специализируется на производстве трубопроводной арматуры. Сумма исковых требований составляет 8,59 млн руб. В отделе по связям с общественностью «Уралхиммаша» предполагают, что подача иска — это способ оказать давление на руководство завода для оплаты счетов за поставленную продукцию.

Добавим, что АО «Уралхиммаш» — один из ведущих российских производителей оборудования для газоперерабатывающей, нефтяной, химической, нефтехимической и других отраслей промышленности. С 2008 года входит в группу «Объединенные машиностроительные заводы».