Уехать из Магнитогорска в Челябинск можно за полцены

Уехать за полцены можно будет из Магнитогорска в Челябинск. Транспортники с 4 апреля запускают социальную акцию «Проезд со скидкой 50%», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу управления транспорта.

Скидка на билет до Челябинска будет дступна тем, кто заранее оформит покупку в кассе автовокзала — минимум за сутки. Таким образом стоимость билета составит 370 рублей. По словам транспортников, именно весной активность пассажиров увеличивается. Так в апреле прошлого года по маршруту «Магнитогорск — Челябинск» проехали 15 тысяч пассажиров.

«Междугородние перевозки в Челябинской области хорошо развиты, сегодня, пассажиры имеют много возможностей для совершения поездок. Однако, мы понимаем, как важно нести социальную функцию, — говорит директор автовокзала Д/С “Юность” Виталий Макайкин, — Поэтому мы решили запустить на одном из самых востребованных направлений акцию, где билеты можно будет приобрести со скидкой 50%. Надеюсь, мы поможем тем людям, которым, действительно, эти билеты нужны».