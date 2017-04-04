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13:08 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Уехать из Магнитогорска в Челябинск можно за полцены

Транспортники запускают социальную акцию.

Уехать за полцены можно будет из Магнитогорска в Челябинск. Транспортники с 4 апреля запускают социальную акцию «Проезд со скидкой 50%», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу управления транспорта.

Скидка на билет до Челябинска будет дступна тем, кто заранее оформит покупку в кассе автовокзала — минимум за сутки. Таким образом стоимость билета составит 370 рублей. По словам транспортников, именно весной активность пассажиров увеличивается. Так в апреле прошлого года по маршруту «Магнитогорск — Челябинск» проехали 15 тысяч пассажиров.

«Междугородние перевозки в Челябинской области хорошо развиты, сегодня, пассажиры имеют много возможностей для совершения поездок. Однако, мы понимаем, как важно нести социальную функцию, — говорит директор автовокзала Д/С “Юность” Виталий Макайкин, — Поэтому мы решили запустить на одном из самых востребованных направлений акцию, где билеты можно будет приобрести со скидкой 50%. Надеюсь, мы поможем тем людям, которым, действительно, эти билеты нужны».

Купить билеты по льготной цене можно в кассах автовокзалов Челябинска и Магнитогорска, планируя поездку, минимум за сутки до отправления автобуса. Пассажирам напоминают, что количество мест по льготной цене ограничено. Расписание движения транспортных средств можно узнать по телефону +7 (351) 778−62−42 и на сайте av74.ru.

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