В Омской области уничтожили 150 кг санкционных томатов

Около 150 кг санкционных томатов уничтожили в Омской области. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Запрещённый продукт обнаружили 3 апреля специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области. Всего выявили 143 кг помидоров из Турции. Выяснить это смогли по этикеткам на ящиках с указанием страны-производителя. Под контролем специалистов партия овощей была уничтожена.

Напомним, что овощи запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации на основании Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики».