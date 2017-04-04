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13:03 (мск), источник: ЮГА.ру

Мэр Краснодара прокомментировал ситуацию с пропавшими мусорками

Глава Краснодара Евгений Первышов прокомментировал проблему с вывозом мусора в города.

Источник: ЮГА.ру

Как сообщали Юга.ру, ранее жители Краснодара пожаловались на пропажу мусорных баков. На Воронежской, Карасунской, Красных Партизан на месте баков лежат горы мусора.

«Проблема связана с рядом причин. В прошлом году выбрали первую мусороуборочную компанию, но они не берут на себя ответственность за уборку города. Сегодня администрация должна компании 900 млн рублей. Нет оплаты на зарплату и на топливо для мусороуборочных машин. В 2016 году было вывезено 4 млн куб. м мусора. По факту нет и половины охвата вывоза мусора, так как вывоз каждый день около 4 тыс. куб. м, а мусора больше. Также проблема в том, что юридические лица не вывозят мусор, а выкидывают в общие баки. Сейчас вопросом занимается администрация, будет конкурс на победителя, который будет спонсировать это все. Он заплатит 600 млн рублей, еще 300 млн рублей будут искать. Обратился к местным жителям: если нет контейнеров, не надо бросать мусор на площадку. Можно дойти до ближайшего бака и там выкинуть пакет», — рассказал Первышов.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2016 года Правительство утвердило новые правила сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов. Все действия с отходами должны производить региональные операторы на основании договора, заключенного с потребителями. Операторы должны информировать о местах сбора отходов и нести ответственность за ТБО с момента их погрузки в мусоровоз. За содержание контейнерных площадок для сбора мусора должны отвечать собственники земельных участков, на которых они расположены.

С 1 марта в Краснодаре и Динском районе сбором твердых коммунальных отходов занимается только ОАО «Мусороуборочная компания». Предприятие выиграло конкурс и уже подписало соглашение с министерством ЖКХ и ТЭК Краснодарского края сроком на десять лет.

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