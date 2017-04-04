Муниципалитеты Прикамья получат межбюджетные трансферты на 10,3 млрд руб

Об этом сегодня на заседании правительства края сообщил глава региона Максим Решетников.



По его словам, выделяемые средства пойдут на решение первоочередных задач территорий — ремонт дорог, благоустройство территорий, вопросы образования и культуры. «Попрошу в ручном режиме обеспечить подписание соглашений с муниципалитетами — до 15 апреля по всем проектам, где задействованы федеральные средства, до 30 апреля — где есть софинансирование краевого бюджета. Необходимо, чтобы 1 мая все деньги были в муниципалитетах, все программы были приняты, и все запускалось в работу, а мы бы занимались контролем за реализацией проектов», — обратился глава Прикамья к министрам.



Первый вице-премьер Ольга Антипина отметила, что на сегодняшний день министерство строительства и ЖКХ края уже выделило 2,4 млрд руб. из краевого бюджета и средств ПАО «Уралкалий» Березникам — на расселение жителей аварийных домов, министерство образования и науки распределило органам местного самоуправления 250 млн руб. на организацию обучения детей с ограниченными возможностями, так же уже заключенные соглашения с муниципалитетами есть у министерства культуры и министерства территориального развития края.

Глава региона попросил правительство ускорить эту работу.