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13:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Муниципалитеты Прикамья получат межбюджетные трансферты на 10,3 млрд руб

Из 10,381 млрд руб. межбюджетных трансфертов, которые предстоит распределить между муниципалитетами региона, более 3 млрд приходится на средства федерального бюджета, еще 7,7 млрд руб. — краевые средства, которые необходимо распределить по территориям до конца апреля, чтобы уже в мае муниципалитеты имели возможность приступить к реализации тех или иных проектов.

Источник: Reuters

Об этом сегодня на заседании правительства края сообщил глава региона Максим Решетников.

По его словам, выделяемые средства пойдут на решение первоочередных задач территорий — ремонт дорог, благоустройство территорий, вопросы образования и культуры. «Попрошу в ручном режиме обеспечить подписание соглашений с муниципалитетами — до 15 апреля по всем проектам, где задействованы федеральные средства, до 30 апреля — где есть софинансирование краевого бюджета. Необходимо, чтобы 1 мая все деньги были в муниципалитетах, все программы были приняты, и все запускалось в работу, а мы бы занимались контролем за реализацией проектов», — обратился глава Прикамья к министрам.

Первый вице-премьер Ольга Антипина отметила, что на сегодняшний день министерство строительства и ЖКХ края уже выделило 2,4 млрд руб. из краевого бюджета и средств ПАО «Уралкалий» Березникам — на расселение жителей аварийных домов, министерство образования и науки распределило органам местного самоуправления 250 млн руб. на организацию обучения детей с ограниченными возможностями, так же уже заключенные соглашения с муниципалитетами есть у министерства культуры и министерства территориального развития края.

Глава региона попросил правительство ускорить эту работу.

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