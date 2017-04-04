В Башкирии выросли закупочные цены на сырое молоко — Минсельхоз

По информации пресс-службы Минсельхоза РБ, в феврале средняя закупочная цена на сырое молоко достигла в регионе 26,64 рубля за килограмм. Это на 5,19 рубля выше прошлогоднего показателя. Рост составил 24,2 процента. Цена сырого молока 1 сорта (без учета НДС) в среднем за февраль составила 24,15 рубля за килограмм с ростом 17,4 процента, или +3,57 рубля к уровню 2016 года.

Уфа признана самым дорогим городом республики по стоимости молока.

Как сообщало агентство «Башинформ», Уфа признана самым дорогим городом республики по стоимости молока. В марте литр цельного пастеризованного молока обходился покупателям в 47,44 рубля.

Выгоднее всего покупать молоко в Нефтекамске. В марте оно стоило здесь 43,28 рубля за литр.

По данным Башкортостанстата, в целом по республике средняя потребительская цена на пастеризованное молоко 2,5 — 3,2 процента жирности достигла в марте текущего года 45,85 рубля. Удорожание за месяц составило 44 копейки.