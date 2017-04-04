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13:25 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии выросли закупочные цены на сырое молоко — Минсельхоз

УФА, 4 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В январе-феврале этого года средняя закупочная цена на сырое молоко крупнейших молокоперерабатывающих предприятий Башкортостана составила 26,71 рубля за килограмм. Это на 4,99 рубля, или на 23 процента больше аналогичного показателя 2016 года.

По информации пресс-службы Минсельхоза РБ, в феврале средняя закупочная цена на сырое молоко достигла в регионе 26,64 рубля за килограмм. Это на 5,19 рубля выше прошлогоднего показателя. Рост составил 24,2 процента. Цена сырого молока 1 сорта (без учета НДС) в среднем за февраль составила 24,15 рубля за килограмм с ростом 17,4 процента, или +3,57 рубля к уровню 2016 года.

Уфа признана самым дорогим городом республики по стоимости молока.

Как сообщало агентство «Башинформ», Уфа признана самым дорогим городом республики по стоимости молока. В марте литр цельного пастеризованного молока обходился покупателям в 47,44 рубля.

Выгоднее всего покупать молоко в Нефтекамске. В марте оно стоило здесь 43,28 рубля за литр.

По данным Башкортостанстата, в целом по республике средняя потребительская цена на пастеризованное молоко 2,5 — 3,2 процента жирности достигла в марте текущего года 45,85 рубля. Удорожание за месяц составило 44 копейки.

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