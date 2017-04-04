В Башкирии выросли закупочные цены на сырое молоко — Минсельхоз
УФА, 4 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В
УФА, 4 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В
По информации
Уфа признана самым дорогим городом республики по стоимости молока.
Как сообщало агентство «Башинформ», Уфа признана самым дорогим городом республики по стоимости молока. В марте литр цельного пастеризованного молока обходился покупателям в 47,44 рубля.
Выгоднее всего покупать молоко в Нефтекамске. В марте оно стоило здесь 43,28 рубля за литр.
По данным Башкортостанстата, в целом по республике средняя потребительская цена на пастеризованное молоко 2,5 — 3,2 процента жирности достигла в марте текущего года 45,85 рубля. Удорожание за месяц составило 44 копейки.