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13:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Стоимость выпуска продовольственных карточек оценили в 300 миллиардов рублей

Программа продовольственной помощи малоимущим и стимулирования спроса обойдется государству в 300 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 4 апреля, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, сообщает ТАСС.

Источник: AP 2017

«Около 300 миллиардов [рублей]», — сказал он, отвечая на вопрос, в какую сумму оценивается реализация программы.

Но ее запуск возможен не раньше 2018 года из-за недостатка бюджетных средств, отметил Евтухов.

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В феврале министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что программа начнет работу в нынешнем году. «Мы очень рассчитываем, что в этом году мы стартанем с этой программой», — сказал он.

В Минсельхозе оценивают реализацию программы продовольственной помощи малоимущим в 100 миллиардов рублей.

О выпуске продовольственных карточек Минпромторг впервые сообщил в 2015-м. Запуск программы с тех пор несколько раз откладывался из-за недостатка средств. Стоимость программы тогда оценивалась в 240 миллиардов рублей.

Аналогичная система поддержки действует в США в течение последних 50 лет. Граждане Соединенных Штатов получают талоны (они называются Food Stamp) примерно на 130 долларов в месяц.

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