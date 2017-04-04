В Уфе разработали двигатель для сверхлегких самолетов

А вот стоить будет намного меньше. Если сейчас самый дешевый новый импортный двигатель обходится в 20 тысяч евро, то наш — до 500 тысяч рублей.

Он обладает уникальными характеристиками: высокой удельной мощностью, как современные бензиновые двигатели, и экономичностью дизеля, так же обладает возможностью работы на различных видах топлива — авиационном керосине, бензине и дизельном топливе. Одним махом разработчики объединили все преимущества поршневых двигателей, работающих или на бензине, или на дизельном топливе, и избавились от их недостатков.

Внешне ДДА-120 практически не отличается от аналогов. Двигатели такой мощности широко применяются в малой авиации, например, в вертолетах Robinson R22 и самолетах Cetus 200. Некоторые компании уже проявили интерес к разработке и даже сделали предзаказ.

Над созданием нового двигателя трудится команда, состоящая из шести человек. Все они — выпускники Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ), в том числе два доктора технических наук. Недаром в основе ноу-хау — фундаментальные исследования, которые велись в университете еще с 1980-х годов.

Что уже есть: спроектирована 3D модель двигателя, проведен ряд ключевых расчетов и испытаний. В частности, в условиях, приближенных к реальности, — при отрицательных температурах от 20 до 30 градусов цельсия. Двигатель и топливная система подтвердили свою работоспособность. Сейчас процесс достиг стадии изготовления прототипа.

Для того чтобы изготовить прототип, требуется около трех миллионов рублей. Так как все делается «с нуля», потребуется совершенно новая оснастка. Если на первых порах уфимцев поддержал Фонд Бортника, то теперь средства собираются на одной из краудфандинговых платформ. Пока из нужной суммы собрано немногим более 352 тысяч рублей.

Как могут компанию поддерживают коллеги. Так, омский завод пообещал бесплатно изготавливать детали и узлы для прототипа, которые им под силу.