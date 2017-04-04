Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер
Американка умерла от лечения куркумой
"Оставил портфель и ушел": очевидцы о взрыве в метро Петербурга
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: жительница Петербурга пыталась предупредить об угрозе взрыва
"Не траур": Макаревич не отменил концерт в СПб
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Евросоюз грозит отказаться от «Евровидения» из-за Киева – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
17Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
9Индуистский Новый год
9В тени стены
10Последствия циклона «Дебби»
13:39 (мск), источник: "Российская газета"

В Уфе разработали двигатель для сверхлегких самолетов

Первый в России серийный авиационный поршневой двигатель, по замыслу проектировщиков, будет превосходить по показателям зарубежные экземпляры в производительности, экономичности, простоте эксплуатации.

А вот стоить будет намного меньше. Если сейчас самый дешевый новый импортный двигатель обходится в 20 тысяч евро, то наш — до 500 тысяч рублей.

Он обладает уникальными характеристиками: высокой удельной мощностью, как современные бензиновые двигатели, и экономичностью дизеля, так же обладает возможностью работы на различных видах топлива — авиационном керосине, бензине и дизельном топливе. Одним махом разработчики объединили все преимущества поршневых двигателей, работающих или на бензине, или на дизельном топливе, и избавились от их недостатков.

Внешне ДДА-120 практически не отличается от аналогов. Двигатели такой мощности широко применяются в малой авиации, например, в вертолетах Robinson R22 и самолетах Cetus 200. Некоторые компании уже проявили интерес к разработке и даже сделали предзаказ.

Над созданием нового двигателя трудится команда, состоящая из шести человек. Все они — выпускники Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ), в том числе два доктора технических наук. Недаром в основе ноу-хау — фундаментальные исследования, которые велись в университете еще с 1980-х годов.

Что уже есть: спроектирована 3D модель двигателя, проведен ряд ключевых расчетов и испытаний. В частности, в условиях, приближенных к реальности, — при отрицательных температурах от 20 до 30 градусов цельсия. Двигатель и топливная система подтвердили свою работоспособность. Сейчас процесс достиг стадии изготовления прототипа.

Для того чтобы изготовить прототип, требуется около трех миллионов рублей. Так как все делается «с нуля», потребуется совершенно новая оснастка. Если на первых порах уфимцев поддержал Фонд Бортника, то теперь средства собираются на одной из краудфандинговых платформ. Пока из нужной суммы собрано немногим более 352 тысяч рублей.

Как могут компанию поддерживают коллеги. Так, омский завод пообещал бесплатно изготавливать детали и узлы для прототипа, которые им под силу.

Платон Маслов, который вплотную занимается двигателем уже четыре года, уверен, что трудности преодолимы. Следующим шагом станет создание опытно-конструкторского бюро и завода по выпуску двигателя. И тогда страна сможет развивать малую авиацию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СКА направит часть средств от финала КХЛ семьям жертв теракта
Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14 человек
В причастности к теракту в метро заподозрили уроженца Киргизии
Украина ответила на письмо организаторов «Евровидения»
Путин отправил в отставку Соловьева в связи с утратой доверия
Восемь человек объявлены в розыск после нападения в Астрахани
Путин подписал закон о присоединение РФ к Монреальской конвенции
Плющенко будет тренировать олимпийскую чемпионку Сотникову
Спорт
«Спартак» сохранил шестиочковое преимущество в таблице РФПЛ В Российской футбольной премьер-лиге стартовала заключительная треть турнирной дистанции
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Красота в деталях - оформляем подоконник правильно
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь