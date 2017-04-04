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14:15 (мск), источник: ИА Татар-информ

На территории ОЭЗ «Иннополис» появятся пять новых резидентов

Наблюдательный совет особой экономической зоны одобрил пять новый проектов ИТ-компаний.

(Казань, 4 апреля, «Татар-информ)». Под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова в Доме Правительства РТ состоялось первое в 2017 году заседание Наблюдательного совета особой экономической зоны «Иннополис». В ходе заседания рассмотрены и одобрены 5 новых проектов ИТ-компаний с суммарным объемом инвестиций 267,47 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Входящее в ГК «РТ Лабс» АО «РТК Софт Лабс», намерено создать на территории ОЭЗ «Иннополис» Центр компетенций по проектированию, разработке, реализации и эксплуатации информационных цифровых продуктов ПО «Ростелеком». Планируется, что центр возьмет на себя полный цикл работ — от проектирования, до выпуска и техподдержки инновационных электронных систем и сервисов в таких областях, как федеральные, региональные и муниципальные государственные электронные услуги, медицинские и фискальные сервисы, образование, ЖКХ, транспорт, банковская сфера.

Систему электронного документооборота для банковской сферы планирует разработать ООО «Контур Инновации» — дочерняя структура СКБ «Контур», сегодня работающего в 83 регионах России. Клиентская база СКБ насчитывает порядка 1,25 млн компаний.

На программно-аппаратных комплексах и интерактивных системах различного назначения (пропускные системы, информационно-платежные терминалы, программное обеспечение, автоматизированные рабочие места и пр.) для учреждений культуры и спорта, образовательных, медицинских и транспортных организаций, отделений почтовой связи намерен сосредоточится еще один будущий резидент ОЭЗ «Иннополис» — ООО «СКБ “Инфоматика”».

Дочернее предприятие компании «ИндаСофт» — ООО «Индасофт Инновации» займется разработкой наукоемких прикладных решений для автоматизированных системх оперативного управления производством (MES).

Благодаря ООО «ДЖИ ДИ ИННО» в ОАЗ «Иннополис» появится лаборатория разработки игрового программного обеспечения для изучения татарского языка людьми разного возраста.

Также в ходе заседания Наблюдательного совета было принято решение о присвоении статуса партнеров ОЭЗ «Иннополис» межрегиональному информационному центру Пенсионного фонда РФ, компаниям «ИБМ Восточная Европа/Азия» (IBM) и «Тинькофф Центр Разработки».

Председатель правления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз отметил, что инвестиции «Тинькофф Центр Разработки» уже в ближайшие два года составят порядка 50 млн рублей. Цель — разработка линейки высокотехнологичных продуктов, в том числе портальных решений для финансового супермаркета, дистанционного сервиса для малого и среднего бизнеса, инновационных высоконагруженных 24/7 fintech-сервисов, ипотечной и инвестиционной платформ.

«Не так давно я был в вашем офисе. Конечно, это высокий мировой уровень, новый тип банка, интересная форма работы. “Тинькофф банк” предоставляет много интересных сервисов. Мы очень заинтересованы в вашем проекте. Вы будете нашим стратегическим партнером», — отметил Рустам Минниханов.

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