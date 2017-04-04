В Уфе завершен сезон мясных ярмарок

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на ярмарки прибыли более 1600 машин из 32 районов Башкортостана. Было организовано свыше 1800 торговых точек. На реализацию сельчане привезли в Уфу более 201 тонны мяса, 24 тонн мяса птицы и других мясопродуктов на общую сумму 58 млн рублей.

Мёда было привезено на сумму 3,7 млн рублей. Молока и молочных продуктов, хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, яиц, рыбы, замороженных ягод и других продуктов — на 4,6 млн рублей. Общая стоимость привезенных на реализацию товаров составила 66,3 млн рублей.

В общей сложности мясные ярмарки-2017 посетили свыше 42 тысяч покупателей.