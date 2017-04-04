В Уфе завершен сезон мясных ярмарок
УФА, 4 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе завершился сезон мясных сельскохозяйственных ярмарок. Всего с начала года в столице республики проведено 32 ярмарки выходного дня.
УФА, 4 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе завершился сезон мясных сельскохозяйственных ярмарок. Всего с начала года в столице республики проведено 32 ярмарки выходного дня.
Как сообщили в
Мёда было привезено на сумму 3,7 млн рублей. Молока и молочных продуктов, хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, яиц, рыбы, замороженных ягод и других продуктов — на 4,6 млн рублей. Общая стоимость привезенных на реализацию товаров составила 66,3 млн рублей.
В общей сложности мясные ярмарки-2017 посетили свыше 42 тысяч покупателей.