Коллапс на границе Молдовы: грузовики перекрыли все въезды и выезды

Наиболее серьезная обстановка отмечена на контрольно-пропускном пункте Скуляны-Скуляны. По состоянию на 12.45 на выезде из страны в пробке можно увязнуть более чем на 18 часов, тогда как на въезде — всего 40 минут.

Пробки на границе Молдовы

Время ожидания на КПП Леушены-Албица на выезде из республики составляет свыше часа, а на въезде — 40 минут. На въезде в Молдову через КПП Джурджулешть-Галац можно простоять в пробке около часа, а на выезде — 160 минут. Более двух часов занимает проезд через контрольно-пропускной пункт Отаки-Могилев-Подольск на выезде из республики, а на въезде — 4 часа.