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14:20 (мск), источник: РБК

Набиуллина призвала прекратить все время думать о курсе рубля

Глава ЦБ заверила, что вопреки подозрениям ее ведомство не управляет курсом национальной валюты и вообще не имеет в этом необходимости.

Источник: Reuters

Банк России с середины 2015 года ни разу не выходил на валютный рынок для того, чтобы повысить или понизить курс рубля, заявила, выступая на заседании Forbes Club, глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Руководитель регулятора признала, что жить с недоверием к плавающему курсу придется еще долго. По ее словам, ЦБ все время подозревают то в попытках уронить, то в намерении поддержать курс рубля, в то время как у Банка России вовсе нет необходимости им управлять.

Нам очень важно избавиться от идеи фикс — все время думать о курсе [рубля]. Я понимаю, что курс влияет на реальные экономические процессы. Я все это прекрасно понимаю. Но нужно привыкнуть жить в условиях плавающего курса
Эльвира Набиуллина
глава ЦБ

Глава ЦБ подчеркнула, что «с осторожностью и даже скептически» относится к попыткам использовать укрепление национальной валюты для снижения инфляции, так как эффект от такой меры может быть только временным. Долгосрочное же воздействие обеспечивают фундаментальные факторы, такие как склонность населения к сбережению.

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«У нас реально нет необходимости управлять курсом, чтобы снижать инфляцию. Мы процентной ставкой при любом курсе можем снижать инфляцию. В этом-то и смысл новой политики, где ключевая ставка играет ключевую роль», — пояснила Набиуллина.

Глава ЦБ также отметила, что не считает символическим недавнее снижение ключевой ставки на скромные 0,25 п.п. (с 27 марта ставка снижена с 10% до 9,75% годовых).

«Мы считаем, что лучше делать последовательные небольшие шаги, чем сделать большой шаг, а после этого, если возникнут новые обстоятельства, идти на попятную. Ведь никто не знает, что будет, например, с нефтью», — отметила Набиуллина.

Комментарии
1
Леонид Кривко
А о нем хочешь или не хочешь все равно думаешь. благодаря Вашей политике только и видишь как растут цены что в магазинах, что на заправках. А вот в кармане не прибавляется.
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