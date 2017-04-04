Набиуллина призвала прекратить все время думать о курсе рубля

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Банк России с середины 2015 года ни разу не выходил на валютный рынок для того, чтобы повысить или понизить курс рубля, заявила, выступая на заседании Forbes Club, глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Руководитель регулятора признала, что жить с недоверием к плавающему курсу придется еще долго. По ее словам, ЦБ все время подозревают то в попытках уронить, то в намерении поддержать курс рубля, в то время как у Банка России вовсе нет необходимости им управлять.

Нам очень важно избавиться от идеи фикс — все время думать о курсе [рубля]. Я понимаю, что курс влияет на реальные экономические процессы. Я все это прекрасно понимаю. Но нужно привыкнуть жить в условиях плавающего курса Эльвира Набиуллина глава ЦБ

Глава ЦБ подчеркнула, что «с осторожностью и даже скептически» относится к попыткам использовать укрепление национальной валюты для снижения инфляции, так как эффект от такой меры может быть только временным. Долгосрочное же воздействие обеспечивают фундаментальные факторы, такие как склонность населения к сбережению.

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