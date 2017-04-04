Прокуратура: МОАП Екатеринбурга задолжало своим сотрудникам более 8 млн рублей

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, по состоянию на 1 марта 2017 года ЕМУП МОАП уже имело просроченную задолженность по заработной плате перед работниками, однако сведений о ее наличии в управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области не предоставило.

«После вмешательства прокуратуры задолженность за февраль 2017 года в сумме 9,4 млн. руб. погашена, однако в настоящей момент зафиксирована задолженность за март по выплате зарплаты (авансовый платеж) в размере свыше 8 млн руб. В настоящее время прокуратура продолжает надзорные мероприятия с целью понуждения руководства предприятия к погашению задолженности по выплате зарплаты перед работниками», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в МОАП Екатеринбурга обещали выплатить деньги сотрудникам в кратчайшие сроки. В конце марта в уральской столице прошел митинг транспортников против задержки зарплат.