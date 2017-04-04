Прокуратура: МОАП Екатеринбурга задолжало своим сотрудникам более 8 млн рублей
Прокуратура потребовала от руководства МОАП Екатеринбурга погасить долги по зарплате перед сотрудниками за март этого года.
Прокуратура потребовала от руководства МОАП Екатеринбурга погасить долги по зарплате перед сотрудниками за март этого года.
Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, по состоянию на 1 марта 2017 года ЕМУП МОАП уже имело просроченную задолженность по заработной плате перед работниками, однако сведений о ее наличии в управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области не предоставило.
«После вмешательства прокуратуры задолженность за февраль 2017 года в сумме 9,4 млн. руб. погашена, однако в настоящей момент зафиксирована задолженность за март по выплате зарплаты (авансовый платеж) в размере свыше 8 млн руб. В настоящее время прокуратура продолжает надзорные мероприятия с целью понуждения руководства предприятия к погашению задолженности по выплате зарплаты перед работниками», — сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее в МОАП Екатеринбурга обещали выплатить деньги сотрудникам в кратчайшие сроки. В конце марта в уральской столице прошел митинг транспортников против задержки зарплат.