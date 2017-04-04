ЕЦБ ввел в обращение новую банкноту в 50 евро

Новая банкнота содержит ряд новых ступеней защиты, чтобы ее было труднее подделать. В частности, на банкноте появился дополнительный водяной знак и новая голограмма в виде портрета Европы, персонажа из греческой мифологии.

На лицевой стороне банкноты расположен «изумрудный номер», блестящая цифра 50, которая при наклоне меняет цвет от изумрудно-зеленого до темно-синего и отражает влияние света, который двигается вверх и вниз.

Напомним, в прошлом году ЕЦБ решил не продолжать выпуск банкнот номиналом 500 евро, но первая серия этих банкнот останется законным платежным средством в течение неограниченного периода времени.