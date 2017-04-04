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14:18 (мск), источник: УНИАН

ЕЦБ ввел в обращение новую банкноту в 50 евро

Европейский центральный банк с 4 апреля ввел в обращение новую купюру номиналом 50 евро, говорится в сообщении на сайте ЕЦБ.

Источник: УНИАН

Новая банкнота содержит ряд новых ступеней защиты, чтобы ее было труднее подделать. В частности, на банкноте появился дополнительный водяной знак и новая голограмма в виде портрета Европы, персонажа из греческой мифологии.

На лицевой стороне банкноты расположен «изумрудный номер», блестящая цифра 50, которая при наклоне меняет цвет от изумрудно-зеленого до темно-синего и отражает влияние света, который двигается вверх и вниз.

Напомним, в прошлом году ЕЦБ решил не продолжать выпуск банкнот номиналом 500 евро, но первая серия этих банкнот останется законным платежным средством в течение неограниченного периода времени.

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