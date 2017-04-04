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14:25 (мск), источник: Интерфакс

Собянин рассказал о реконструкции ВДНХ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — На территории ВДНХ в 2017 году продолжится реализация программы реконструкции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства столицы во вторник.

Источник: РИА "Новости"

«Мы продолжаем программу реконструкции ВДНХ — одного из самых популярных мест в городе. Там строятся и ландшафтный парк, и мы должны приступить к реализации создания детского парка аттракционов», — сказал Собянин.

Кроме того, по словам мэра, на ВДНХ ведутся реставрационные работы.

Гендиректор АО «ВДНХ» Екатерина Проничева сообщила на заседании, что сейчас началась работа по реконструкции центральной части ВДНХ. Она добавила, что созданием парка аттракционов на ВДНХ займется «итальянская компания с более чем 100-летней историей», которая выступала генподрядчиком, в частности, строительства Диснейленда под Парижем, а также соединительного тоннеля в аэропорту Шарля де Голля.

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