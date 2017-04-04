В Уфе реализуют пилотный проект по благоустройству дворов

Кроме того, на заседании утвержден Порядок предоставления субсидии из республиканского бюджета на реализацию проектов по благоустройству дворов в 2017 году.

«До 7 апреля администрации Уфы необходимо утвердить порядок проведения конкурсного отбора проектов по благоустройству дворовых территорий, основанных на местных инициативах, подлежащих включению в муниципальные программы, — пояснил министр ЖКХ Башкортостана Сергей Афонин. — Далее следует создать конкурсную комиссию по проведению отбора проектов по благоустройству и до 1 июня провести указанный отбор. В срок до 15 июня необходимо разработать и утвердить муниципальные программы в разрезе районов города, предусматривающие утверждение перечня основанных на местных инициативах проектов по благоустройству дворовых территорий».

На реализацию одного проекта, включенного в муниципальную программу, за счет субсидии из республиканского бюджета может быть направлено не более 3 млн рублей. Порядок предоставления субсидии предусматривает софинансирование проектов в размере не менее 15 процентов из городского бюджета и не менее пяти процентов со стороны населения. По предварительным данным, этот пилотный проект позволит благоустроить не менее 80 уфимских дворов, сообщили в пресс-службе Правительства РБ.

С учетом другой федеральной программы по формированию современной городской среды, совокупный бюджет работ в Уфе превысит 500 млн рублей. Количество благоустроенных дворов составит не менее 180.