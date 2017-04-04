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19:38 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Муринский ручей в Петербурге очистят за 18 млн рублей

Специалисты избавят водоем от донных отложений и укрепят берега.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

В Калининском районе планируют глобально очистить Муринский ручей, сообщает «Петербургский дневник».

Конкурс на очистку водоема объявил Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Очистку собираются провести на участке от Гражданского проспекта в сторону улицы Руставели. Его протяженность оставляет 885 метров.

В начале июля специалисты обследуют ручей и зелень вокруг. Затем приступят к очистке. Донные отложения будут грузить экскаватором в автосамосвалы и вывозить на полигон твердых бытовых отходов.

Очистка Муринского ручья входит в комплекс работ по капитальному ремонту и благоустройству Муринского парка.

Планируется, что благодаря реконструкции канализации из Муринского ручья в Выборгский коллектор можно будет перенаправить 8 тыс. кубометров дождевых стоков в год.

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