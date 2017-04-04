В Челябинске построят первый в России завод по выпуску растительных напитков
Завод будет построен на производственной площадке объединения «СоюзПищепром».
Завод будет построен на производственной площадке объединения «СоюзПищепром».
Строительство первого на территории России завода по производству растительных напитков для здорового питания началось в Челябинске на производственной площадке объединения «Союзпищепром» — инвестиционная стоимость объекта составит 600 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Строительство нового производства начато на месте старого овощехранилища и площадки для сбора металлолома. Площадь возводимого цеха составит 13 тыс. кв. метров. Срок ввода в эксплуатацию —
«Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил задачу производить полезные для здоровья продукты питания. Сегодня мы официально объявляем об одном из таких проектов — в Челябинске “Союзпищепром” начал строить уникальное предприятие по производству растительных напитков», — сообщил министр сельского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков.
По его словам, инвестиционная стоимость производства составит 600 млн рублей, срок окупаемости — два с половиной года, проектная мощность — 100 тонн растительных напитков в сутки.
Завод будет построен на производственной площадке объединения «СоюзПищепром» на Свердловском проспекте к осени 2017 года.
«Будет построено трехэтажное здание по оригинальному проекту, которое украсит центр города. В цехах будет установлено итальянское оборудование. Сейчас Россия импортирует растительные напитки для здорового питания в объеме 2 тыс. тонн в год. Поэтому наш проект нацелен на импортозамещение и поставки продукции в СНГ, Китай, Америку, Канаду, Израиль», — сообщил представитель «Союзпищепрома».
«Наша задача, чтобы о проекте узнало все население страны. Продукт уникален тем, что все компоненты для него производятся в нашем регионе. Мы такие проекты продвигаем и поддерживаем», — резюмировал Сушков.
Одна из задач строительства нового предприятия — поддержать тенденцию роста спроса на здоровое питание в России, удовлетворить спрос на продукты для здорового питания при сохранении доступной цены.