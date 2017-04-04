Белорусский рубль ослаб к корзине валют на 0,24%

Евро вырос на 0,33% или 0,67 копейки до 2,0085 белорусского рубля.

Доллар подорожал на 0,91 копейку или 0,48% до 1,8868 белорусского рубля.

Сотня российских рублей подешевела на 0,02 копейки до 3,3394 белорусского рубля. Рубль РФ сдает позиции второй раз подряд. Ранее была серия из семи повышений, за время которой исторический максимум обновлялся четыре раза подряд.

Напомним, на торгах в понедельник, 3 апреля, также выросла стоимость доллара и евро и упала — российского рубля.