В РМ подорожает бензин

Сегодня, 4 апреля 2017 года, Национальное агентство по регулированию в энергетике установило новые розничные цены на основные виды нефтепродуктов, которые будут действительны в ближайшие две недели. Каждые 14 дней цены пересматриваются и публикуются на официальном сайте агентства.



Итак, с 5 по 18 апреля 2017 года максимальная розничная цена бензина Premium-95 будет составлять 17,49 лея за литр, а дизельного топлива — 14,84 лея за литр. Если сравнить, то ранее, две недели назад, с 22 марта по 4 апреля 2017, максимальные розничные цены на эти виды топлива составляли 17,34 и 15,08 лея за литр, соответственно.



То есть, в ближайшее время бензин подорожает в среднем на 15 банов за литр, а дизельное топливо подешевеет в среднем на 24 бана за литр. Операторы не имеют права продавать в розницу топливо по ценам выше максимальных, установленных НАРЭ. Нарушителей ждут жесткие санкции, вплоть до отзыва лицензий.