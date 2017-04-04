Предварительный список сносимых в Москве пятиэтажек подготовят к маю

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Предварительный список домов, которые попадут в программу реновации пятиэтажного жилищного фонда, будет готов к 1 мая, после этого будет проведено поквартирное голосование среди москвичей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«До Первомая мы предполагаем составить предварительный список домов для включения в программу на основании анализа обращений, писем, информации от депутатов местного самоуправления», — сказал Собянин во вторник в ходе расширенного заседания Совета Госдумы.

На втором этапе, будет проводиться поквартирное голосование. Система такого голосования, по словам мэра, отработана в «Активном гражданине». Голосование будет проходить в течение полутора месяцев.