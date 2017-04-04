Предварительный список сносимых в Москве пятиэтажек подготовят к маю
Жильцам сносимых домов предложат на выбор социальный найм или собственность на новое жилье.
Жильцам сносимых домов предложат на выбор социальный найм или собственность на новое жилье.
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Предварительный список домов, которые попадут в программу реновации пятиэтажного жилищного фонда, будет готов к 1 мая, после этого будет проведено поквартирное голосование среди москвичей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«До Первомая мы предполагаем составить предварительный список домов для включения в программу на основании анализа обращений, писем, информации от депутатов местного самоуправления», — сказал Собянин во вторник в ходе расширенного заседания Совета Госдумы.
На втором этапе, будет проводиться поквартирное голосование. Система такого голосования, по словам мэра, отработана в «Активном гражданине». Голосование будет проходить в течение полутора месяцев.
Граждане, чей дом мы в список не включили, смогут потребовать путем голосования включения в список. Тогда мы запустим вторую серию голосования, чтобы включить предложения, которые были на первом этапе.
Мэр также рассказал, что проживающие в пятиэтажках по договору социального найма при переселении в новое жилье могут получить его в собственность. «Высказываются опасения о том, что граждане, которые владеют жильем на правах социального найма, будут ущемлены по отношению к собственникам. Это не так. Более того, они будут выбирать — получить новое жилье на основании социального найма или получать в собственность», — сказал Собянин в ходе заседания.
Он отметил, что рыночная стоимость нового жилья, которое будут предоставлять москвичам, проживающим в сносимых пятиэтажках, будет на 25−30% выше стоимости квартир в устаревших домах.