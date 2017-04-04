В Уфе продолжается строительство набережной реки Белой

Проводятся работы по обустройству съездов, которые отсыпаются песчано-гравийной смесью. Отслужившие свой срок старые бетонные плиты используются для прокладки путей для спецтехники.

Работы ведет компания «Гидроремонт ВКК». В настоящее время на объекте задействованы 10 инженеров, 15 рабочих — сварщиков, монтажников, машинистов. Из специализированной техники на стройке работают 1 виброкаток, 2 экскаватора, 1 бульдозер, 1 погрузчик, самосвалы.

Проект укрепления берега Белой и строительства набережной реализуется в рамках программы «Экология и природные ресурсы Башкортостана». Стоимость работ по второй очереди — порядка 2,5 млрд рублей, первой — более 1,34 млрд.