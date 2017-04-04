Настоящий кризис — за кольцевой. Загородная недвижимость переживает депрессию

Сегодня ситуация такова, что даже те минчане, которые могут себе позволить покупку дома за городом, делать этого не спешат, пишет realt.by.

В благоприятный для экономики период с 2012 по 2014 год спрос на дома, дачи и участки в Минском и соседних с ним районах ежегодно прирастал на 15−20%. На рынке царила эйфория, особо предприимчивые граждане массово начинали строить коттеджи на продажу, в расчёте на солидную прибыль.

Но последние годы основная масса продавцов столкнулась с настоящим обвалом цен и сильно поредевшим спросом, который за 2,5 года так и не сумел восстановиться.

Продавцы спешат избавиться от недвижимости

В 2015 году спрос на загородную недвижимость (дома, дачи, участки) обвалился на 39% к уровню благополучного 2014-го. В прошлом году сделок было ещё на 4% меньше и рынок продолжает «сжиматься». За январь и февраль сделок в Минском районе зарегистрировали на 13% меньше, чем годом ранее. В соседних районах ситуация ещё сложнее — за первые 2 месяца 2017 года домов, участков и дач купили на четверть меньше, чем в прошлом году.

Рост предложения вплоть до конца 2014 года от года к году был довольно плавным. Но приход кризиса вывел на рынок целые толпы продавцов, жаждущих побыстрее избавиться от стремительно дешевеющей недвижимости. Буквально за год предложение практически удвоилось и продолжает расти сегодня.

В этом году предложение растёт со значительным опережением прошлогоднего графика — по сравнению с мартом 2016-го на рынке сейчас на 10,8% больше объектов. Учитывая такие слабые продажи, предложение сможет продержаться на максимуме ещё не один год, пока не будет распродан «навес» из жилья, которое начинали строить в 2012—2014 годах.

Сильнее всего за последний год «разбухло» предложение в зоне 25−50 километров от Минска (+18%), в 10-километровой зоне от МКАД объектов стало лишь на 5% больше. Среди направлений выделяются Пуховичское, Мядельское и Брестское, где предложение за год выросло на 25−40%. В то же время по самым престижным выездам из города, Логойскому и Раковскому, количество продаваемых объектов за год почти не изменилось.

У «старых» домов, построенных до 2000 года, конкуренция за покупателя куда более острая. За год предложение здесь выросло сразу на 27%. Минчан такие объекты интересуют слабо, а покупательская способность местных жителей низкая. Сказывается и общее старение провинции — многие выставленные сегодня на продажу дома получены в наследство и новоиспечённым собственникам не нужны.

Самый депрессивный сегмент — старые дома и недострой

В условиях, когда покупают плохо, а продать хотят многие, цены на рынке загородной недвижимости движутся лишь в одном направлении. Но скорость снижения сильно варьируется в зависимости от того, что и где продают. Наиболее значительная «просадка» ожидаемо отмечена у «старых» домов.

Ещё один депрессивный сегмент — это так называемый «недострой». Судя по небольшому числу сделок, очень немногие готовы брать на себя головную боль по доведению до ума чужих проектов. К проблемным сегментам, судя по динамике цен, можно также отнести продажу участков. Их средний уровень цен в марте опустился на 6% и сейчас на 40% ниже, чем на пике 3-летней давности.