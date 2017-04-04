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16:53 (мск), источник: РИАЦ

АПК принес бюджету Волгоградской области 2 млрд рублей

Это на 360 миллионов или почти на четверть больше, чем в 2015 году.

Источник: РИАЦ

По итогам 2016 года сельскохозяйственные организации принесли в консолидированный бюджет Волгоградской области около двух миллиардов рублей. По информации регионального Управления федеральной налоговой службы России, это на 360 миллионов или почти на четверть больше, чем в 2015 году.

Как пояснили в областном комитете сельского хозяйства, положительная динамика, в том числе, объясняется последовательной комплексной работой профильных ведомств по созданию условий для развития сельского хозяйства в регионе. В 2016 году объем господдержки в АПК региона составил 4,2 миллиарда рублей. Задача на 2017 год — привлечь не меньше.

— При этом, каждый получатель средств господдержки заключает с комитетом сельского хозяйства Волгоградской области и органами местного самоуправления соглашение о соблюдении условий по уровню заработной платы работникам не ниже средней по отрасли, своевременным налоговым отчислениям и выполнении определенных показателей, в числе которых — рост объемов производства. Так, средняя заработная плата по отрасли за три года выросла почти на 35% и составила 20,4 тысячи рублей, стоит задача по дальнейшему увеличению этого показателя, — отметили в облкомсельхозе.

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