Skoda хочет построить в Украине автомобильный завод
Руководство чешской компании Skoda Auto планирует построить в Украине автомобильный завод, говорится в сообщении Кабмина по результатам встречи
Руководство чешской компании Skoda Auto планирует построить в Украине автомобильный завод, говорится в сообщении Кабмина по результатам встречи
Сообщается, что руководство Skoda Auto рассматривает Украину как одну из площадок для развертывания новых производственных мощностей.
«Украина заинтересована в том, чтобы поддерживать наше сотрудничество, Skoda давно работает в Украине, и не буду скрывать то, что мы заинтересованы, чтобы ваша компания налаживала производство в Украине… Мы увидели необходимые вещи, которые надо сделать, чтобы запустить ваш проект в Украине… Я беру на себя обязательства выполнить все необходимое для полноценной реализации проекта», — отметил Гройсман.
Он также отметил, что правительство может содействовать в обустройстве территории производства, введении преференций в сфере местных налогов, в выборе формы организации производства и обучении специалистов.
«Думаю, что в ближайшие три месяца мы обсудим все детали и альтернативы с целью разработки положительного
Отметим, в Украине Skoda Auto в сотрудничестве с локальным партнером компанией «Еврокар» производит широкую линейку автомобилей своего бренда с 2002 года.