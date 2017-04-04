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17:26 (мск), источник: УНИАН

Skoda хочет построить в Украине автомобильный завод

Руководство чешской компании Skoda Auto планирует построить в Украине автомобильный завод, говорится в сообщении Кабмина по результатам встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с главой правления Skoda Auto Бернхардом Майером.

Источник: УНИАН

Сообщается, что руководство Skoda Auto рассматривает Украину как одну из площадок для развертывания новых производственных мощностей.

«Украина заинтересована в том, чтобы поддерживать наше сотрудничество, Skoda давно работает в Украине, и не буду скрывать то, что мы заинтересованы, чтобы ваша компания налаживала производство в Украине… Мы увидели необходимые вещи, которые надо сделать, чтобы запустить ваш проект в Украине… Я беру на себя обязательства выполнить все необходимое для полноценной реализации проекта», — отметил Гройсман.

Он также отметил, что правительство может содействовать в обустройстве территории производства, введении преференций в сфере местных налогов, в выборе формы организации производства и обучении специалистов.

«Думаю, что в ближайшие три месяца мы обсудим все детали и альтернативы с целью разработки положительного бизнес-кейса и принятия правильного решения», — отметил Майер.

Отметим, в Украине Skoda Auto в сотрудничестве с локальным партнером компанией «Еврокар» производит широкую линейку автомобилей своего бренда с 2002 года.

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